Padel, Manduca e Furnari trionfano al torneo regionale NextGen

CATANIA – Fabrizio Manduca e Fernando Furnari si sono aggiudicati la tappa regionale Under 18 del Padel NextGen, disputata al circolo Gate 23. I due giovani atleti, in forza al circolo Prestige e allenati dal maestro Antonio Amore, hanno dimostrato grande affiatamento e tecnica, imponendosi come una delle coppie più competitive secondo la classifica nazionale FITP.

La vittoria conferma il loro talento e la capacità di esprimersi ai massimi livelli giovanili, posizionandoli tra le future promesse del padel italiano. La coppia ha mostrato precisione, intesa e determinazione durante tutte le fasi del torneo, conquistando meritatamente il titolo regionale.

«Grande soddisfazione per due future stelle del padel nazionale. Ad maiora semper alla nostra futura coppia nazionale», ha commentato il padre di Fabrizio, l’avvocato Tommaso Manduca.