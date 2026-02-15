È stato condotto in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia

PADOVA – Un 22enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Stato a Padova con l’accusa di aver aggredito l’ex compagna con schiaffi e pugni, e di averla minacciata. I due si sarebbero incontrati perché lui aveva chiesto di tornare a casa per recuperare alcuni effetti personali.

Il 22enne, denunciato in precedenza per episodi simili, è stato fermato dagli agenti e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, 48 anni, è stata accompagnata in ospedale e medicata con una prognosi di 20 giorni.

