Padova-Catania, scontri e fumogeni contro il settore dei veneti

Intervento in campo della Polizia: la nota della società etnea

PADOVA – Scene da guerriglia urbana allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di serie C, Padova-Catania. Un gruppo di ultras etnei, durante l’intervallo, ha sfondato il cancello del proprio settore entrando nella tribuna occupata dai biancoscudati, lanciando fumogeni e distruggendo gli striscioni. Altri hanno fatto invasione di campo, lanciando da lì i petardi. Immediato l’intervento delle forze di polizia, con cariche nella curva nord per fermare la violenza. Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno portato via una decina di tifosi catanesi. La partita è ripresa, dopo una sospensione di 15 minuti.

La presa di posizione del Catania Fc

Poco prima della fine del match, il Catania Fc ha diramato la seguente nota: “Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio “Euganeo”. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell’ordine”.