Padova-Palermo 0-1, tutto è bene quel che finisce… Bani

La vittoria in extremis dei rosanero

Alzi la mano chi, tra gli aficionados rosanero, avrebbe scommesso sulla vittoria del Palermo – un successo scaccia-cattivi pensieri, a Padova, con un gol in extremis di Bani. Invece, tutto è bene quel che finisce… Bani. I rosanero vincono nei minuti finali, dopo avere sofferto, in dieci uomini, per larghi tratti dell’incontro.

Una sfida caratterizzata da folate iniziali e che ha preso un’inerzia sfavorevole alla squadra di Inzaghi, dopo l’espulsione di Rui Modesto. L’episodio incriminato al 23′, un fallo su Di Mariano punito con il giallo e convertito in rosso dal check della postazione Var.

Da quel momento è cominciata una scalata dentro un meccanismo di sofferenza. Il Padova è partito all’attacco. Proprio Bani al 37′ è intervenuto per salvare su un’incursione di Ghiglione. Ancora Lasagna a un minuto dalla fine del primo tempo non ha trovato qualcuno che finalizzasse un suo prezioso suggerimento in area.

Nella ripresa la squadra di casa ha mantenuto una iniziativa costante, senza però creare grattacapi pericolosi ai rosanero che, in zona recupero, hanno segnato. Bani, autore di una prestazione da incorniciare, ha marcato il gol della vittoria, avventandosi su un pallone vagante su calcio d’angolo.

Una vittoria del cuore e della tenacia che rilancia le ambizioni di promozione del Palermo, dopo la sconfitta, con ottima prestazione, di Monza e il deludente pareggio interno con la Juve Stabia.

Il tabellino

PADOVA (3-5-2): Sorrentino, Pastina, Belli (79’ Buonaiuto), Perrotta; Ghiglione (65’ Favale); Capelli, Fusi (57’ Gomez), Varas, Di Mariano; Lasagna, Bortolussi (65’ Caprari). A disposizione: Mouquet, Fortin, Crisetig, Seghetti, Boi, Di Maggio, Villa, Giunti. Allenatore: Andreoletti.

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni (53’ Magnani), Augello; Segre (64’ Giovane), Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo (46’ Peda), Johnsen (77’ Vasic); Pohjanpalo (64’ Le Douaron). A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli. Allenatore: Inzaghi.

Reti: 91′ Bani.

Espulsi: 25’ Rui Modesto. Al 95′ Pastina per doppia ammonizione.