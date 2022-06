Padova-Palermo, “Euganeo” tutto esaurito: le info per i tifosi rosanero

Tanto entusiasmo in vista della finale di andata

1' DI LETTURA

Il sito ufficiale del Padova, in vista della finale di andata dei playoff di Serie C contro il Palermo, ha reso noto che lo stadio “Euganeo” ha registrato il tutto esaurito in meno di 18 ore. Non sono più disponibili i tagliandi per la sfida in programma domenica sera alle 21:00. Inoltre, il club veneto ha diramato anche alcune informazioni utili ai tifosi rosanero che si recheranno nell’impianto sportivo padovano per assistere al match.

COME RAGGIUNGERE IL PARK NORD (OSPITI) DELLO STADIO EUGANEO

Uscire TASSATIVAMENTE a Padova Ovest e prendere lo svincolo a sinistra seguendo per Padova. Quindi prendere l’USCITA 1 e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo – Parcheggio Ospiti.

Saranno presenti due aree di parcheggio riservate agli ospiti:

ZONA 1 – PARCHEGGIO PARK NORD STADIO (accessibile da via F. Coppi) – INGRESSO GRATUITO

TOTALE POSTI – 400 AUTOVEICOLI

ZONA 2 – PARK NORD (accessibile da via Due Palazzi) – INGRESSO GRATUITO

TOTALE POSTI – 2.000 AUTOVEICOLI

Entrambi i parcheggi sono in una zona preclusa ai tifosi locali e verrà gestito da operatori durante la fase di parcheggio degli autoveicoli e da un servizio steward dedicato per l’indirizzamento dei tifosi ospiti all’interno del Settore Curva Nord Ospiti.

L’accesso al settore ospiti (Curva Nord) avviene direttamente dal parcheggio Nord Ospiti.

Prima dell’accesso, gli steward preposti controlleranno documenti di identità e titolo di accesso, per questo motivo si invita la tifoseria ospite ad arrivare con buon anticipo per evitare possibili code all’ingresso.

Il titolo di accesso non può essere ceduto a terzi, nemmeno con cambio di nominativo.