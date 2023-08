Padre e figlio in casa con la droga, scattano gli arresti

In azione le unità cinofile

AGRIGENTO – I poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento hanno arrestato padre e figlio, rispettivamente di 53 e 29 anni, perché trovati in possesso, durante un controllo nell’abitazione di Canicattì, di 435 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana e 23 di cocaina, nonché materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto è stato sequestrato, così come anche gli oltre 4 mila euro ritrovati che sono stati ritenuti provento dell’illegale attività di spaccio.

Cani antidroga in azione

Il controllo è stato effettuato con l’unità cinofila della guardia di finanza che ha permesso di scovare, senza difficoltà, la droga. Il gip ha già convalidato gli arresti ed ha disposto i domiciliari, con il braccialetto elettronico, per il 53enne e l’obbligo di dimora nel Comune per il figlio.