Palazzo Adriano, avviati i lavori per la realizzazione dell’eliporto

Dureranno sei mesi. Aricò: "Miglioriamo l’accessibilità ai servizi sanitari"

PALAZZO ADRIANO (PALERMO) – Al via i lavori per la realizzazione di un eliporto a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, finanziato dalla Regione Siciliana con 470 mila euro.

L’obiettivo dell’opera, che sarà operativa 24 ore su 24, è di potenziare i servizi sanitari e di emergenza nel territorio dei Monti Sicani.

L’elisuperficie, oltre ad assicurare i collegamenti con gli ospedali regionali, permetterà l’impiego di mezzi nelle operazioni di elisoccorso, ricerca e salvataggio, protezione civile e sicurezza pubblica. Garantirà il decollo e l’atterraggio di elicotteri con dimensioni fino a 15 metri, tra cui gli aeromobili in dotazione al servizio 118 regionale.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma in elevazione di 27 metri di diametro dotata di impianto di illuminazione notturna, segnaletica orizzontale e verticale, sistemi di sicurezza antincendio e dispositivi di navigazione aerea. L’intervento comprende un piazzale di attesa carrabile, locali tecnologici e di servizio, recinzione di sicurezza e impianti per la gestione delle acque meteoriche. I lavori dureranno al massimo sei mesi.

“Con questo intervento la Regione – dice l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò – conferma la propria attenzione per le aree interne e montane, spesso più esposte alle difficoltà logistiche nei servizi di emergenza. La sicurezza e la salute dei siciliani restano una priorità per il governo Schifani e continuiamo a investire in infrastrutture che riducono le distanze e rafforzano la coesione territoriale”.