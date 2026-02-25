Palazzo Adriano, venerdì 27 febbraio chiuso un tratto della Statale 188

La nota dell'Anas

PALAZZO ADRIANO – Dalle ore 10 di venerdì 27 febbraio alle ore 190 di sabato 28 febbraio, la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il bivio Centovernari e l’abitato del Comune di Palazzo Adriano (PA).

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione dell’opera idraulica situata al km 134,150 della stessa arteria stradale. Le lavorazioni sono state programmate nelle giornate di venerdì e sabato al fine di limitare i disagi per l’utenza.

Percorso alternativo consigliato: gli utenti provenienti da Prizzi/Filaga e diretti verso Palazzo Adriano sono invitati a proseguire lungo la SS 118 “Corleonese–Agrigentina” fino al km 58,200 (bivio Centovernari); da qui sarà necessario continuare in direzione dell’intersezione con la SS 188C, situata al km 22,250 (bivio Belvedere), per poi proseguire fino al km 0 (bivio Tortorici), in prossimità del km 116,200 della SS 188. Una volta raggiunto il punto di innesto, sarà possibile immettersi sulla SS 188 e proseguire verso Palazzo Adriano.