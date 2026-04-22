Palazzo Chigi, Schifani: “Bene le nomine di Cannella e Dell’Utri a sottosegretari”

PALERMO – “Accolgo con vivo compiacimento e apprezzamento le nomine di Pietro Cannella e Massimo Dell’Utri a sottosegretari”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
“Si tratta – aggiunge – di figure di esperienza e competenza, profondamente legate alla Sicilia, che sapranno offrire un contributo concreto all’azione del governo Meloni, portando con forza nelle sedi nazionali le istanze e le priorità della nostra terra”.
“A entrambi – conclude il governatore – rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, nella convinzione che sapranno rappresentare con efficacia gli interessi dei cittadini siciliani e dell’intero Paese”.