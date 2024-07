Palazzo degli elefanti, consegnati i premi Chimera d’Argento 2024

A far da padrone di casa il presidente Sabastiano Anastasi

CATANIA – L’Arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna, il magistrato Marisa Scavo, il comandante della Guardia di Finanza di Catania Gen. di Brigata Antonino Raimondo, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Salvatore Altavilla.

Ed ancora, il progetto ‘Comunity relations’ della Naval Air Station di Sigonella della Marina Militare Usa, i giornalisti Michele Cucuzza, Carla Previtera e Carmela Marino hanno ricevuto a Catania il premio Chimera D’Argento, riconoscimento giunto alla sua XXIV edizione ed organizzato dall’Accademia D’Arte Etrusca, presieduta dall’artista Carmen Arena, e dalla presidenza del Consiglio Comunale di Catania, nella persona di Sebastiano Anastasi.

A condurre, la giornalista Sonia Distefano.

Riconoscimenti anche a Carmelo Danzì, innovation broker del progetto europeo di economia circolare EbioScart Plus, ai medici Renato Benardini, Roberto Avola, Anna Rita Mattaliano, Alessandro Belvedere, Giuseppe Angelo Reina, Patrizia Francesca Grassi, Roberto Patanè. Premiati anche Pietro Maria Militello per l’archeologia, Marcello Proietto per la Ricerca, Maria Liliana Nigro per la moda e lo spettacolo, il maestro Salvatore Coniglio per la musica e Salvatore Maria Calogero per la Storia e la cultura.

“Il premio Chimera d’Argento – hanno sottolineato Carmen Arena e Sebastiano Anastasi – vuole essere un riconoscimento alle eccellenze siciliane e rappresenta ormai da quasi 25 anni l’Oscar con cui la città di Catania premia i suoi professionisti che si sono distinti per impegno, spirito di abnegazione e moralità nel loro ambito professionale”.