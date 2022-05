Lagalla: “Mi dispiace per Miceli, rappresenta una ditta fallita”

Si accendono i toni della campagna elettorale

PALERMO – Si accendono i toni della campagna elettorale. “Mi dispiace per il candidato Miceli il quale si trova ad essere il rappresentante di una ditta fallita qual è quella che ha gestito la città in questi anni”, dice Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo.

L’ex rettore aggiunge: “Riaprire dopo un fallimento è un processo difficile inevitabilmente graduale e progressivo.

“La forza della nostra coalizione sarà in condizione di fare sprigionare – ha proseguito Lagalla -non solo alla politica ma vorrei dire e mi auguro a tutta la città quelle energie che sono necessarie tanto per rivedere i profili organizzativi tanto per dare quelle risposte a cittadini delusi e sconfortati”.