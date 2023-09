Palermo, 14 milioni di euro per rimettere a nuovo tre scuole: ecco quali

I lavori sono stati appaltati dalla città metropolitana

PALERMO – 14 milioni di euro per la manutenzione e ristrutturazione nelle scuole palermitane. I lavori sono stati appaltati dalla Città Metropolitana e interesseranno i licei Garibaldi, Umberto e Margherita.

I lavori all’Umberto di via Filippo Parlatore interesseranno i prospetti, l’adeguamento sismico, i controsoffitti e le aree sportive esterne. Per una spesa di oltre 3,7 milioni di euro. Ad eseguirli sarà l’impresa Olimpia Costruzioni di Montelepre che ha offerto un ribasso d’asta del 36,1 per cento.

Per il liceo Garibaldi saranno spesi 1,4 milioni di euro. I lavori prevedono l’adeguamento sismico. Ad aggiudicarsi la gara è stata l’impresa Idrogedil con sede a Palermo che ha offerto un ribasso dell’1,50 per cento. Gli interventi negli edifici dell’Umberto e del Garibaldi sono inseriti nel piano triennale dell’edilizia scolastica regionale.

Il liceo regina Margherita vedrà una spesa complessiva di 8,5 milioni di euro per le opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. La ditta vincitrice dell’appalto è l’impresa Repin di Aci Catena che ha offerto un ribasso dell’11,7 per cento.

Tutte le opere, assegnate nella forma dell’appalto integrato, dovranno essere completate entro il termine massimo fissato per i progetti del Pnrr, 30 giugno del 2026.