Palermo, 20 milioni per Rap: il Comune riconosce gli extra costi di Bellolampo

Ossigeno per la società di piazzetta Cairoli

PALERMO – Oltre 20 milioni di euro: è questa la cifra che il Comune di Palermo ha riconosciuto alla Rap per gli extracosti sostenuti sulle vecchie vasche di Bellolampo. Una delibera attesa da tempo e che ha ricevuto il via libera dal consiglio comunale che, riunito a Sala Martorana, in pochi minuti ha approvato l’atto che arriva come una manna dal cielo per la società di piazzetta Cairoli.

L’accantonamento nel rendiconto 2022

I soldi sono stati presi da un accantonamento di quasi 40 milioni previsto nel rendiconto 2022 proprio per i disallineamenti con le Partecipate. Una delibera che arriva in seguito all’accordo tra il Comune, la Rap e la curatela fallimentare di Amia e che si riferisce ai costi per lo smaltimento del percolato delle vasche sature e la loro gestione.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI PALERMO E PROVINCIA