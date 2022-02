Palermo 2022, D’Arpa candidato al Consiglio comunale con l’Udc

La nota del oordinatore cittadino del partito centrista Andrea Aiello

PALERMO – L’Udc Sicilia prosegue il suo lavoro di tessitura ed aggregazione politica sul territorio, individuando e selezionando profili in possesso dei requisiti necessari per candidarsi al Consiglio comunale di Palermo nella lista del partito alle prossime amministrative del 2022. Roberto D’Arpa, palermitano classe 1963, è un infermiere attualmente in servizio presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo che vanta un background di rilievo in ambito sanitario. Il nuovo esponente del movimento centrista è candidato con la UIL Sanità alle prossime elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. In ragione di referenze e qualità eccellenti sul piano umano e professionale, Roberto D’Arpa sarà tra i soggetti candidati dal movimento centrista al Consiglio comunale alle prossime amministrative in programma nel capoluogo siciliano.

Il coordinatore cittadino dell’Udc a Palermo, Andrea Aiello, esprime la sua soddisfazione per l’ennesimo step significativo compiuto dal partito nel suo processo di crescita e consolidamento in Sicilia.

“Competenza, umanità, sensibilità civica e sociale. Roberto D’Arpa ha fatto della sua professione di infermiere una vocazione. Aiutare il prossimo, spendersi senza riserve per alleviare disagi e sofferenze di chi versa in condizioni di salute precarie, spesso drammatiche. Il nostro progetto politico mette l’uomo ed i suoi bisogni al centro di tutto: famiglia, lavoro, salute sono valori strutturali e imprescindibili nella vita di ognuno di noi. Sono principi cardine che devono ispirare anche la nostra azione politica e la linea di governo delle cariche istituzionali. La figura di D’Arpa rappresenta un emblema virtuoso in quest’ottica. In virtù di carisma, leadership e senso di giustizia, Roberto costituisce un riferimento sindacale per la sua categoria. Un portavoce ideale per le istanze degli operatori sanitari, in grado di tutelare al meglio i loro diritti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il vice segretario regionale dell’Udc Sicilia, Elio Ficarra.

“In questo periodo complesso e drammatico causato dall’incedere della pandemia da Covid-19 che ha stravolto le nostre vite, gli operatori sanitari hanno assunto un ruolo ancora più centrale e dal peso specifico inestimabile nella nostra società. Persone che hanno messo la propria professionalità, con dedizione e generosità encomiabili, al servizio della collettività, contribuendo in modo decisivo a salvare vite umane. Dalla statura etica e morale di questi profili, ancor prima che dalle loro competenze, bisogna trovare la forza di ripartire, bonificare, costruire. Roberto D’Arpa ha mostrato nel corso della sua egregia parabola nell’universo della sanità doti non comuni, non solo nel mero esercizio delle sue mansioni. Lungimiranza e capacità relazionali ne hanno fatto un leader che gode di stima e fiducia incondizionata da parte dei colleghi, la figura ideale per tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare i numerosi aspetti perfettibili nel suo settore di pertinenza. Lui possiede tutte le carte in regola per candidarsi al Consiglio Comunale di Palermo nella lista del nostro partito e sono certo che fornirà un contributo prezioso alla nostra causa ed a quella di Palermo, città che ama visceralmente. Il capoluogo siciliano merita di tornare a risplendere, sotto ogni punto di vista, dopo oltre un decennio di governo e gestione fallimentare da parte del sindaco Orlando e la sua Giunta”.