Palermo, 41 famiglie a rischio sgombero: protesta all’Uditore

Da dieci anni occupano una palazzina confiscata alla mafia in via Riccardo da Lentini

1' DI LETTURA

PALERMO – Protesta stamattina delle 41 famiglie che dieci anni hanno occupato da dieci anni una palazzina confiscata alla mafia in via Riccardo da Lentini a Palermo. Al loro fianco per chiedere lo stop dello sgombero all’agenzia dei beni confiscati il Comitato di lotta per la casa 12 luglio e diverse associazioni.

“Si preannuncia uno sgombero senza aver previsto nessuna soluzione alternativa – dicono dal Comitato – come al solito col pallino del ripristino della legalità si colpiscono i più deboli, 41 famiglie che con figli minori finiranno per strada”. Nei pressi dell’abitazione c’è uno striscione con su scritto “Contro carovita e caroaffitti, Stop sfratti e sgomberi”.

“Ci stanno sgomberando dopo dieci anni di occupazione. In questi anni, lunghissimi, nessuna soluzione all’emergenza casa. Solo promesse, ma di alloggi neanche l’ombra – dichiarano gli occupanti – In un periodo di crisi legata all’aumento dei prezzi siamo costretti a preparare frettolosamente le valigie e a dormire per strada”. I manifestanti, insieme alle famiglie, chiedono di avviare un’interlocuzione immediata con gli assessori del settore Emergenza abitativa, il sindaco e il prefetto, affinché “si possa trovare una soluzione stabile non solo per gli occupanti, ma più in generale per la città di Palermo”.