Palermo, 50 associazioni in corteo contro la dipendenza da crack

La manifestazione venerdì alle 16 partirà da Casa Professa

PALERMO – Un corteo per denunciare l’emergenza crack a Palermo dopo l’allarme lanciato nel rione Albergheria. E’ quello che si muoverà domani, da piazza Casa Professa, con concentramento previsto a partire dalle 16, con lo slogan “La cura crea In-dipendenza”.

“Sempre più persone, giovani nella maggioranza dei casi – spiegano in una nota i promotori dell’iniziativa – finiscono nel gorgo del consumo, spesso dello spaccio per procurarsi le sostanze, e questo ha un impatto sempre più forte sull’intera nostra comunità, composta dai residenti, dai commercianti, dagli studenti e dalle studentesse, dai tanti e dalle tante che lavorano nella zona. L’economia criminale creata dallo spaccio è radicata e rilevante, e ci sembra evidente come l’emancipazione da questo sistema passi anche da un investimento educativo, sociale, che fornisca veri strumenti di riscatto a chi cresce e vive all’Albergheria”.

I promotori sottolineano di assistere “attoniti all’aumento delle morti connesse al consumo di droghe pesanti nel quartiere dell’Albergheria”, e non accettano che “tutto ciò passi in sordina, come fosse un problema esclusivo di chi, la dipendenza da sostanze, la vive sulla propria pelle e delle relative famiglie”.

E sottolineano come sia “impossibile non vedere un collegamento fra il peggioramento drastico della situazione legata allo spaccio e al consumo di droghe e l’arretramento dello Stato nel suo complesso”.

Il corteo, annunciano, “passerà per le piazze e per i luoghi dove quotidianamente si assiste a fenomeni di consumo di queste sostanze, spazi che sono stati contestualmente teatro di importanti rivendicazioni e riqualificazioni, spesso simbolo di un quartiere in trasformazione che necessita però di interventi istituzionali volti a uno sviluppo sociale e culturale che crei delle economie sane e diano vera sostenibilità ed emancipazione a questa comunità”.

In tutte le piazze ci saranno interventi delle associazioni che hanno promosso il corteo, attualmente più di cinquanta.