Palermo, 500 euro per un giro in carrozza: truffati due turisti spagnoli

L'intervento dell'assessore Ferrandelli che li ha accompagnati alla polizia - VIDEO

PALERMO – “Ieri mattina una coppia di turisti spagnoli è stata vittima di una truffa da parte di un vetturino a Palermo”. Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.

“La corsa, della durata di un’ora, è stata pagata quasi 500 euro. La coppia, ha raccontato l’esperienza ad alcuni cittadini palermitani, che mi hanno immediatamente contattato telefonicamente – continua Ferrandelli -. Mi sono recato sul posto e ho accompagnato la coppia spagnola negli uffici della Questura per formalizzare una denuncia e fare partire le indagini. Ho voluto subito manifestare il sostegno dell’amministrazione comunale a questi turisti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Palermo e ho scelto di mostrare loro un volto diverso della nostra città, quello positivo, quello onesto”.

“Ribadisco ancora una volta l’impegno del Comune nel percorso di conversione delle licenze dei veicoli a trazione animale in elettrico – conclude l’assessore – e la piena disponibilità al confronto per trovare soluzioni che tutelino sia i turisti sia gli operatori del settore, ma nessuno deve pensare di poter truffare la gente in questo modo e restare impunito. Porteremo avanti un percorso legale e trasparente, e chi commette degli errori se ne assumerà le conseguenze”.