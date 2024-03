Tra viale Regione Siciliana e corso Calatafimi

IN ZONA CIRCONVALLAZIONE

PALERMO – Uno scooter, un Piaggio Beverly 500, è andato, in maniera del tutto improvvisa, a fuoco tra Viale Regione Siciliana e corso Calatafimi.

L’uomo, che era alla guida, si è accorto di cosa stava accadendo ed è sceso immediatamente dallo scooter chiamando i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto e hanno domato il rogo.

Lo scooter in pochissimi minuti è stato avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto. Fortunatamente il guidatore non ha riportato conseguenze se non un grande spavento.