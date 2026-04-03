Biglietti Amat delle linee 101 e 102 a 70 centesimi

PALERMO – Domenica 5 aprile (compresa anche la giornata di lunedì 6) sarà attiva l’area pedonale temporanea lungo via Libertà a Palermo. Questo provvedimento sarà in vigore, poi, nelle altre giornate domenicali e festive prevedendo, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e piazza Mordini/Crispi (entrambe escluse) la chiusura al traffico veicolare della carreggiata centrale dalle ore 8 alle ore 20, con esclusione del transito di biciclette e velocipedi.

Rimarrà consentito attraversare il viale da via Archimede a via Siracusa. Contestualmente, è istituito il divieto di sosta nelle corsie di destra delle carreggiate laterali negli stessi orari. Nella carreggiata laterale in direzione Politeama-Croci il divieto di sosta è sospeso fino al ripristino delle linee dell’Amat a conclusione dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi.

L’amministrazione comunale, raccomanda ai cittadini di “non parcheggiare le propria auto nella corsia destra della carreggiata laterale direzione Politeama a partire dalle 8 della domenica mattina per non incorrere nella rimozione”.

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, l’Amat ha fissato a 70 centesimi il costo di un singolo biglietto per le linee 101 e 102, acquistabili attraverso l’App dell’Azienda. Fino al 6 aprile è sospesa la Ztl in coincidenza della prevista alta partecipazione ai riti pasquali.