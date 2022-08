Palermo, a settembre al via un piano di pulizia straordinaria

Un programma di interventi, suddiviso per quartieri, da completare in 60 giorni lavorativi

PALERMO – Interventi di diserbo, spazzamento, rimozione di rifiuti abbandonati. Sono queste alcune delle principali attività che rientrano nel piano di pulizia straordinaria della città e che sarà operativo dal prossimo 12 settembre.

Un programma di interventi, suddiviso per quartieri, da completare in 60 giorni lavorativi (85 di calendario) fino al 6 dicembre, frutto della collaborazione tra le aziende municipalizzate Rap e Reset, il cui costo progettuale, concordato fra le parti, rientra nell’ambito delle previsioni di spesa di cui all’accordo di programma vigente per le attività di diserbo concordate per l’anno corrente.

Lo dice il Comune di Palermo. Il piano prevede ogni giorno l’impiego contemporaneo delle seguenti risorse: 90 operatori ecologici per lo spazzamento; 12 operatori ecologici per il ritiro di ingombranti su strada; 3 operatori-autisti di spazzatrici; 6 autocarri per la raccolta degli ingombranti; 7 autocarri a vasca; 3 autospazzatrici; 5 decespugliatori; 5 soffiatori a scoppio; 3 autocompattatori (postazioni raccolta utilizzate per la trasferenza).

Durante l’iniziativa, sei squadre composte da almeno due operatori, con l’utilizzo di autocarri a vasca e autocarri a pianale per i rifiuti ingombranti e Raee, anticiperanno le squadre dedite allo spazzamento, provvedendo alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree interessate e il consequenziale avvio degli stessi a piattaforme autorizzate. È prevista – dice il Comune – una capillare attività di monitoraggio e controllo delle attività svolte.