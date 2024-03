Palermo, accessi gratis alla Ztl: scatta l’indagine in Terza commissione

Si incroceranno i dati per verificare eventuali irregolarità

PALERMO – La terza Commissione consiliare del Comune di Palermo chiede a Sispi e Amat gli elenchi dei beneficiari degli accessi gratuiti nella Zona a traffico limitato. Lo ha fatto oggi al termine della riunione che si è tenuta negli uffici di via Bonanno. La Commissione, presieduta da Sabrina Figuccia, (Lega) vuole incrociare i dati per verificare se ci siano state irregolarità nell’inserimento delle targhe di auto nella lista bianca che esenta dall’acquisto dei pass.

“Ho chiesto, in particolare, di sapere chi sono gli aventi diritto all’accesso gratuito che sono stati inseriti da soggetti esterni all’Amat – afferma Figuccia – osservo inoltre che nel disciplinare si faceva riferimento ad una regolamentazione che, non essendo stata definita, ha lasciato spazio alla discrezionalità nelle procedure. Senza contare che la riduzione del personale Amat adibito alla gestione della lista delle autorizzazioni gratuite ha reso naturale il trasferimento all’esterno dell’inserimento dei dati. Il risultato è stato quello di causare danni all’Amat e all’erario (per i mancati introiti delle sanzioni). Una volta ricevuti questi elenchi porteremo le carte in Procura e alla Corte dei Conti”. Della terza commissione fanno parte anche i consiglieri Antonino Abbate (Lavoriamo per Palermo), Concetta Amella (M5s), Massimiliano Giaconia (Progetto Palermo) e Caterina Meli (FdI).