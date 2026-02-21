Palermo accoglie la delegazione della Repubblica Autonoma di Abkhazia

Concerto e serata di ringraziamento per le famiglie italiane

PALERMO – È giunta nei giorni scorsi nel capoluogo siciliano la delegazione della Repubblica Autonoma di Abkhazia (Georgia), guidata dal Presidente Giorgi Jincharadze e accompagnata da alcuni ministri del Governo locale, in occasione della serata speciale di ringraziamento dedicata alle famiglie italiane che, a partire dal 1994, hanno accolto bambini profughi di guerra provenienti dal territorio abcaso.

Il gemellaggio

L’iniziativa si inserisce nel solco del gemellaggio tra la città di Palermo e la Georgia, un legame istituzionale e umano che negli anni ha consentito a numerosi minori di vivere periodi di accoglienza e serenità lontano dal conflitto, grazie alla generosità di tante famiglie palermitane.

L’appuntamento è in programma per domenica 22 febbraio, alle ore 17:30, presso il Teatro Don Bosco. Protagonista della serata sarà il concerto speciale dell’Ensemble Statale “Abkhazia”, che porterà sul palco musiche, danze e canti tradizionali georgiani in un momento di alto valore simbolico e culturale.

La manifestazione rappresenta un gesto di profonda gratitudine nei confronti delle famiglie italiane che, nel corso degli anni, hanno offerto accoglienza, calore umano e sostegno concreto ai bambini rifugiati, contribuendo a costruire un ponte di solidarietà e dialogo tra comunità geograficamente lontane ma unite da un forte senso di responsabilità sociale.

I rapporti di cooperazione

La presenza istituzionale della delegazione abkhaza conferma la volontà di consolidare i rapporti di cooperazione e di valorizzare un’esperienza di accoglienza che ha segnato in modo significativo la vita di centinaia di giovani e delle famiglie coinvolte.

Una serata speciale, dunque, frutto di un sincero sentimento di riconoscenza e di un’amicizia che, nel tempo, si è trasformata in un patrimonio condiviso tra popoli.