Palermo, accordo City: iscrizione, mercato e ambizioni

L'accordo è stato raggiunto in tutti i suoi aspetti. Il City Football Group acquisterà l'80% del Palermo per circa 12 milioni di euro

2' DI LETTURA

PALERMO – E’ ormai una questione di giorni, ore, minuti: il Palermo passerà nelle mani del City Football Group. Un passaggio di proprietà che la piazza attende con ansia, dopo la promozione in Serie B i tifosi rosanero adesso hanno voglia di sognare. Il club entrerà a far parte della galassia che fa capo allo sceicco Mansour, che gestisce anche il prestigioso Manchester City.

TRATTATIVA

Le negoziazioni sono praticamente terminate e l’accordo è stato raggiunto in tutti i suoi aspetti. Il City Football Group acquisterà l’80% del Palermo per circa 12 milioni di euro, cifra che potrebbe lievemente aumentare in base agli obiettivi che otterrà la squadra nei prossimi anni. Il restante 20%, invece, rimarrà nella mani dell’attuale presidente Dario Mirri, che con tutta probabilità continuerà a ricoprire la stessa carica, quantomeno per il prossimo anno.

CLOSING E ISCRIZIONE

La data del closing non è ancora nota, ma potrebbe arrivare da un giorno all’altro, al massimo all’inizio del mese prossimo, quando si concluderà ufficialmente la stagione 2021/2022. Il primo passo da compiere, però, a prescindere dal giorno in cui avverrà l’effettivo e ufficiale passaggio di consegne, è l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B che avrà essere effettuata entro il prossimo 22 giugno.

MERCATO

Un step importante che fa sì che si possa iniziare a ragionare e programmare il prossimo campionato. Una stagione che segnerà un nuovo inizio per il Palermo e per Palermo, un banco di prova per la nuova proprietà che avrà voglia di presentarsi nel migliore dei modi. Presto per parlare di mercato, ma qualcosa già si muove, lavorando di concerto tra vecchia e nuova gestione.

Ieri è stato ufficialmente esercitato il diritto di riscatto, per circa 200 mila euro, di Edoardo Soleri che diventa quindi a tutti gli effetti un giocatore del Palermo. Ma non solo, in attesa di individuare il nome del futuro ds – difficile che resti Renzo Castagnini – gli uomini del City sono già al lavoro e avrebbero anche studiato alcuni profili che reputano interessanti: su tutti il giovane estremo difensore di proprietà del Milan, Alessandro Plizzari.

Mercato italiano, ma anche straniero con alcuni giocatori in orbita Manchester City già accostati con particolare insistenza ai rosanero. E’ il modus operandi del City Football Group, che prevede il passaggio di profili talentosi del Manchester City nelle società del gruppo per farli crescere. Proprio in tal senso potrebbe essere un dirigente assai gradito Leandro Rinaudo, che negli anni passati si è occupato del settore giovanile rosanero e adesso potrebbe avere una importante chance col Palermo in Serie B.

I TIFOSI

L’unico dubbio che attanaglia la piazza è quello legato alle ambizioni del Palermo e di come il City Football Group vuole gestire questa sua nuova squadra. In termini economici difficile dire come e quanto investiranno nella costruzione della rosa, ma l’unica cosa certa è che i rosanero saranno uno degli interessi principali della holding vista la potenzialità della città e il grandissimo bacino di tifosi che sostiene la squadra.