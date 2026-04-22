Palermo, accordo sulla riqualificazione del mercato ortofrutticolo

L'intesa tra l'assessore regionale alle Attività produttive Tamajo e il sindaco Lagalla

PALERMO – Prosegue il percorso di rinnovamento del mercato ortofrutticolo di Palermo. È stato sottoscritto, dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo e il sindaco Roberto Lagalla, il protocollo di intesa per la rimodulazione delle fonti finanziarie e la definizione dell’atto ufficiale, relativo allo stanziamento di fondi regionali dal valore di 11 milioni di euro, destinati al piano di fattibilità e all’avvio degli interventi di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Palermo.

“Con la firma di oggi compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione del mercato ortofrutticolo – dichiara Edy Tamajo –. Vogliamo realizzare una struttura più efficiente, sostenibile e competitiva, senza penalizzare gli operatori e mantenendo la centralità strategica dell’area. Questo protocollo rappresenta un’importante sinergia istituzionale. Lavoriamo per rilanciare un presidio economico fondamentale per la città, migliorandone funzionalità e servizi, in dialogo costante con le categorie produttive. Il protocollo, sancisce un impegno condiviso tra Regione e amministrazione comunale per il rilancio di un’infrastruttura strategica per l’economia del territorio”.

Il progetto prevede interventi di riqualificazione strutturale, miglioramento della logistica e della viabilità, innovazione dei servizi e sostenibilità ambientale. Tra le opere principali: l’adeguamento degli spazi esistenti, la riorganizzazione delle aree di carico e scarico, l’efficientamento energetico e l’introduzione di sistemi digitali per la gestione delle attività.

“Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento all’assessore Tamajo, e al sindaco Lagalla, per il fondamentale traguardo raggiunto. Questo risultato rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale. Il mercato non è soltanto un luogo di scambio commerciale, ma un vero e proprio cuore pulsante dell’economia locale, un punto di riferimento per produttori, operatori e cittadini. A nome di tutti coloro che credono nel valore di questo progetto, grazie per l’impegno, la determinazione e la straordinaria capacità di fare squadra. Questo accordo è un esempio virtuoso di buona amministrazione e di attenzione concreta ai bisogni del territorio – afferma il presidente dell’associazione di categoria grossisti e commissionari ortofrutticoli di Confcommercio Palermo, Alberto Argano -“.