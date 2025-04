Palermo, acque pulite a Vergine Maria: via i divieti di balneazione

L'annuncio dell'assessore comunale all'Igiene Fabrizio Ferrandelli

PALERMO – Via i divieti di balneazione a Vergine Maria. Lo annuncia l’assessore comunale all’Igiene, Fabrizio Ferrandelli (foto in basso).

“I campionamenti eseguiti a Vergine Maria, per il secondo anno di seguito, indicano una buona qualità delle acque, con la conseguente esclusione del tratto di costa dall’ordinanza delle aree non balneabili”.

Fabrizio Ferrandelli

“Per questo motivo – prosegue Ferrandelli – ieri abbiamo inviato ad Amat una nota per chiedere la sostituzione dei cartelli di ‘divieto di balneazione‘, presenti in loco negli anni scorsi, con quelli di ‘punto di osservazione’, in attesa di completare l’iter triennale di verifica. Passaggio, questo, che lascia ben sperare: lo scorso anno, infatti, a Sferracavallo, grazie allo stesso lavoro che abbiamo messo in atto a Vergine Maria contro gli allacci abusivi, ci siamo guadagnati la balneabilità di quel prezioso tratto di mare”.