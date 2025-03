Palermo, addio al DJ Francesco Milazzo: malore durante un evento

L'ipotesi: un infarto durante la performance

PALERMO – Francesco Milazzo, DJ palermitano di 53 anni, è deceduto improvvisamente domenica scorsa mentre si esibiva in un agriturismo a Carini. Durante la performance ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che gli è stato fatale.

Di professione amministratore di condominio, Milazzo coltivava però una forte passione per il mondo della radio, frequentando gli studi palermitani.

Il cordoglio sui social per Francesco Milazzo

La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media. Amici, colleghi e conoscenti hanno espresso il loro dolore ricordando Francesco Milazzo. Tony Tutone, amico e collega, si trovava con Milazzo proprio nel momento in cui si è sentito male e ha scritto: “Ti ho perso tra le braccia al culmine di uno dei nostri divertenti intrattenimenti musicali. Ma voglio ricordarti con il sorriso di sempre!”

Sempre sui social, l’amica Stefania Chiavetta ha sottolineato il suo carattere solare e la sua voglia di scherzare, evidenziando come sia scomparso mentre faceva ciò che amava di più. Romina Rosa Bompasso ha espresso incredulità: “Ciccio, io non ci posso credere, non mi hai dato il tempo di risponderti al messaggio WhatsApp, e te ne vai così, tu persona splendida, disponibile e gentilissima. Riposa in pace.”

Valentina Frinchi ha condiviso: “Il Paradiso continua a prendersi persone per bene. Sono incredula, affranta e costernata. Francesco Milazzo era una di quelle persone garbate e affettuose. Ogni scusa era buona per propormi: ‘Facciamo il carnevale insieme? Gli anni ’90? Un Venerdì? Una Domenica?’.”

“Che peccato non esserci riusciti – continua il messaggio di Frinchi – ma restano comunque ricordi di serate indimenticabili con sorrisi limpidi e una presenza affidabile nelle discoteche di Palermo. Francesco era così. A Francesco piacevano le feste sane con il desiderio di stare lui in consolle. Tristezza infinita. Fra, vola in alto e proteggi i tuoi cari.”

Gli altri messaggi

Carmen Zanca ha scritto: “Ciao Francesco, non riesco a immaginare di non sentire più le tue battute e di non condividere quei momenti di leggerezza tra sorrisi e scherzi. Il tuo ricordo sarà sempre vivo in me. Fai buon viaggio, amico mio.”

L’amico Mauro Bruno ha ricordato: “Ricordo dal primo giorno che ti ho conosciuto le tue barzellette, le risate insieme… e quel tuo sorriso sincero. Mi hai dedicato un pensiero di fiducia, e lo porterò con me ovunque andrò. Sapere che credevi in me è un regalo prezioso, uno di quelli che non si perdono nel tempo”.

La passione per la musica

Francesco Milazzo era conosciuto per il suo amore per la musica e per la sua esperienza nelle radio locali. Pur lavorando ufficialmente come amministratore di condomini, dedicava gran parte del suo tempo all’intrattenimento musicale. Poche ore prima del tragico evento, aveva invitato amici e conoscenti a partecipare alla serata con un post sui social in cui annunciava una domenica all’insegna della musica.