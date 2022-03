Palermo aderisce all’iniziativa “Cities with Ukraine” per dire no alla guerra

Appuntamento sabato 12 marzo in piazza Ruggero Settimo

PALERMO – Le città europee unite nello stesso giorno in unico grande messaggio di pace per dire no alla guerra e sostenere l’Ucraina. Palermo risponde all’appello di Eurocities aderendo all’iniziativa “Cities with Ukraine”. Una grande mobilitazione che si terrà domani, sabato 12 marzo, nelle piazze delle città aderenti.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL CONFLITTO RUSSIA UCRAINA

A Palermo l’evento, che si terrà a partire dalle 14 in piazza Ruggero Settimo, è organizzato dagli esponenti del movimento giovanile europeista Lux Europae e vedrà la partecipazione del sindaco Leoluca Orlando e della delegata del Consolato ucraino e presidente dell’associazione Italia-ucraina di Palermo Viktoriya Prokopovych. La manifestazione vedrà il coinvolgimento della società civile e di associazioni che daranno un contributo concreto per sostenere il popolo ucraino attraverso una raccolta di fondi e di beni di prima necessità.

“Palermo, ancora una volta, c’è. Insieme alle tante città europee coinvolte – afferma il sindaco Leoluca Orlando – farà sentire la sua voce portando un messaggio di pace e di vicinanza a tutto il popolo ucraino. Con questa iniziativa l’Europa lancia un appello fortissimo affinché si ponga fine al conflitto in Ucraina. La mobilitazione di tutta la comunità europea ritengo sia fondamentale per ottenere un’azione diplomatica che porti risultati concreti. Insieme fermiamo questo orrore”.

“Lux Europae è lieta di partecipare all’iniziativa di Eurocities, Cities with Ukraine che unisce tutti i cittadini europei contro la guerra. Invieremo un messaggio di pace, solidarietà e unione del popolo europeo a cui noi non possiamo rinunciare”, affermano Mauro Machì e Andrea D’Alù, membri di Lux Europae.