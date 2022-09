Palermo, affaticamento muscolare per Bettella

Il bollettino medico del difensore rosanero

PALERMO – Si ferma Davide Bettella. Il difensore rosanero, nel pomeriggio di ieri 22 settembre, a conclusione dell’allenamento ha accusato un affaticamento muscolare e sarà costretto a saltare, in via precauzionale, l’allenamento congiunto con il Nottingham Forest.

Di seguito il comunicato del Palermo:

“Davide Bettella, ieri dopo aver completato l’allenamento, ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà disponibile, in via precauzionale, per l’allenamento congiunto di oggi pomeriggio contro il Nottingham Forest. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni”.