Palermo, affidati i lavori per la nuova illuminazione a led sulla costa Sud

Lagalla: "Primo passo di un progetto più ampio"

PALERMO – Sono stati affidati i lavori del lotto 1 per la nuova illuminazione led sulla Costa Sud a Palermo: un investimento per la sicurezza, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, dice il Comune.

Cosa prevedere il progetto e il costo del lotto 1

Il lotto 1 ha un valore complessivo di 6milioni 921mila 168 euro 65 centesimi e riguarda un ampio tratto della Costa Sud, prevedendo la sostituzione dei vecchi impianti lungo arterie strategiche come Corso dei Mille, Via Cirincione, Via Maresciallo Pecori Giraldi, Via Gino Funaioli, Viale Amedeo D’Aosta, Via Sant’Uffizio, Viale dei Picciotti e Via Bennici. Verranno installati oltre 1.000 nuovi punti luce a tecnologia led ad alta efficienza, in grado di garantire un risparmio energetico di almeno il 60% rispetto agli attuali consumi e una drastica riduzione delle emissioni di CO₂.

Il progetto prevede inoltre l’installazione di un sistema di controllo da remoto, che consentirà una gestione intelligente degli impianti: monitoraggio in tempo reale, regolazione del flusso luminoso in base alle condizioni ambientali e verifica costante dello stato di funzionamento dei circuiti, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi e garantire la continuità del servizio. I lavori, consegnati oggi, prenderanno il via nelle prossime settimane e dovranno essere completati entro la fine del 2026, nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento.

Orlando: “Passo avanti per una città più sicura”

“Con la consegna ufficiale dei lavori del primo lotto – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando – Palermo compie un passo avanti decisivo verso una città più sicura, moderna ed ecosostenibile. Questo intervento garantirà un sensibile miglioramento della qualità urbana e della vivibilità dei nostri quartieri, un’importante riduzione dei consumi energetici e una significativa diminuzione delle emissioni inquinanti”.

Lagalla: “Intervento strategico”

“Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio“, sottolinea il sindaco Roberto Lagalla.

“A breve sarà consegnato anche il lotto 2, che proseguirà l’opera di efficientamento della pubblica illuminazione lungo la Costa Sud. Si tratta di un intervento strategico che conferma il nostro impegno per una Palermo più sostenibile e sicura”.

Federico: “Intervento strategico”

“A nome della Seconda Circoscrizione, esprimo grande soddisfazione per la consegna dei lavori del primo lotto del nuovo impianto di illuminazione a LED sulla Costa Sud. Un intervento fondamentale, frutto di un investimento di circa 7 milioni di euro, che coniuga sicurezza, efficienza energetica e attenzione all’ambiente”, dichiara Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.

“Dopo l’avvio dei lavori sul nuovo sistema fognario, questo intervento conferma l’impegno dell’amministrazione nel rispondere con prontezza alle esigenze del territorio e dei cittadini. Un passo concreto verso una città più moderna, sicura e sostenibile”, conclude Federico.