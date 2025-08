Affidato il lotto 2 dei lavori per l’illuminazione della Costa Sud

L'assessore Orlando: "Progetto concreto, migliorerà la viabilità e la sicurezza"

PALERMO – Prosegue l’impegno del Comune di Palermo per la riqualificazione urbana e la transizione ecologica della città. È stato affidato al Consorzio Italia Società Consortile a r.l. il Lotto 2 dell’intervento “Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo l’area Costa Sud”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020.

Le vie comprese ed il costo dell’opera

Il Lotto 2, del valore complessivo di 6 milioni 685mila 352 euro e 35 centesimi interesserà un’ampia porzione della Costa Sud, comprendendo arterie strategiche come via Messina Marine, via Galletti, via Messina Montagne, corso dei Mille, via Antonino Laudicina, viale Giuseppe Di Vittorio e via Sperone. L’intervento prevede l’installazione di circa mille nuovi punti luce LED, con un risparmio energetico stimato di almeno il 60% rispetto agli impianti esistenti, oltre alla significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

A completamento dei lavori sarà anche installato un sistema di gestione da remoto, che consentirà di monitorare in tempo reale lo stato degli impianti, regolare il flusso luminoso in base alle condizioni ambientali e migliorare l’efficienza nella manutenzione.

Orlando: “Progetto che guarda al futuro”

“È un progetto concreto che guarda al futuro della nostra città, con un impatto diretto sulla sicurezza dei cittadini e sull’efficienza energetica dei servizi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando –. La nuova illuminazione a LED, ad alta efficienza, non solo ridurrà sensibilmente i consumi energetici, ma contribuirà anche a migliorare la vivibilità e la sicurezza in intere aree della Costa Sud”.

“L’obiettivo è dotare Palermo di un sistema moderno, intelligente e sostenibile, in linea con le direttive europee e con le aspettative dei cittadini – conclude Orlando –. Dopo l’aggiudicazione del Lotto 1 i cui lavori già consegnati avranno avvio martedì 5 agosto, l’investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro sulla Costa Sud consente all’amministrazione di prosegue con determinazione il nostro piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica”.