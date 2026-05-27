 Palermo, aggredita e molestata studentessa disabile a Ballarò
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Indagini della polizia
violenza
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PALERMO – Una studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un passante, che ha chiamato la polizia.

Palermo, molestata studentessa disabile

La 22enne stava rientrando a casa quando è stata avvicinata da un giovane che l’ha molestata e le ha strappato il telefono. Un residente l’ha trovata in lacrime, l’ha assistita e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha raccolto la denuncia e ha bloccato il numero della ragazza per impedirne l’utilizzo.

Gli agenti sarebbero già sulle tracce dell’autore dell’aggressione e del furto. Il sospettato sarebbe un frequentatore abituale della scalinata tristemente nota come “scala del crack”, nel cuore di Ballarò, un’area che i residenti del quartiere hanno ripulito più volte nel tentativo di riappropriarsi degli spazi pubblici.

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