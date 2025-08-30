Aggressione alla Cioccolateria Lorenzo: avvisi orali per padre e figlio

Ritenuti "socialmente pericolosi"

PALERMO – Il questore di Palermo, Maurizio Calvino, ha emesso avvisi orali nei confronti di 55enne e di un 16enne, padre e figlio, che lo scorso luglio hanno aggredito i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo in via IV Aprile a Palermo.

La questione era legata al posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti che non appartenevano al locale. Gli indagati dopo una discussione, che sembrava essersi conclusa senza ripercussioni, sarebbero tornati nel locale. Usarono un tirapugni per colpire i dipendenti contro cui scagliarono anche gli sgabelli.

Il questore “avvisa” i destinatari, ritenuti pericolosi socialmente perché gravati da precedenti di polizia e sorpresi in compagnia di pregiudicati, di cambiare condotta, e impone delle prescrizioni a cui i destinatari devono attenersi, pena l’emissione di più afflittivi provvedimenti sanzionatori.