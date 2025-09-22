Palermo, aggressione in un bar di piazza Marina: emessi 4 Daspo

I provvedimenti del questore per il pestaggio di luglio a cui aveva assistito anche l'assessore Ferrandelli

PALERMO – Quattro Daspo Willy del questore di Palermo per l’aggressione di tre uomini in un bar di piazza Marina. I fatti si sono verificato a luglio scorso, quando per il mancato resto a una cliente del bar hanno acceso la miccia della violenta aggresione al titolare di un bar e a due uomini che lo avevano soccorso.

All’aggressione aveva assistito anche l’assessore comunale all’Igiene Fabrizio Ferrandelli che era intervenuto per difendere gli aggrediti. Le tre vittime avevano riportato contusioni per le quali sono state necessarie le cure dei sanitari in ospedale. Dei quattro aggressori due sono minorenni.

Il questore ha disposto nei confronti di tutti e 4, altrettanti «Daspo Willy», della durata rispettiva di 3 anni per tre di essi e di 18 mesi per uno dei due minorenni. Disposti anche tre Avvisi Orali nei confronti dei due maggiorenni e di uno dei due minorenni.