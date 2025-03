Picchiato con la sua stampella sull’autobus: finisce in ospedale

Ennesimo episodio di violenza su un mezzo dell'Amat

PALERMO – Prima le urla e le minacce, poi la violenza. Due anziani sono stati aggrediti a bordo di un autobus in piazza Crispi, a pochi metri da via Libertà: a colpirli è stato un giovane extracomunitario che si è poi dato alla fuga.

Sul mezzo dell’Amat affollato, il ragazzo avrebbe prima spintonato i due passeggeri che gli avrebbero chiesto di fare attenzione: uno dei due aveva infatti problemi di deambulazione e portava con sé una stampella.

Caos e paura sulla linea 721

Un’accesa conversazione è così subito degenerata e sulla linea 721 si è scatenato il caos. Il ragazzo ha strappato la stampella a uno dei due anziani, un 79enne, colpendolo alla testa e sulle braccia. Alcuni passeggeri hanno cercato di soccorrere il ferito, altri, in preda alla paura, sono scesi alla fermata

L’autista ha immediatamente lanciato l’allarme e ha chiesto l’arrivo di un’ambulanza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il pensionato in ospedale. Ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato a Villa Sofia.

All’arrivo dei carabinieri si era già dato alla fuga

In piazza Crispi sono giunti anche i carabinieri, ma dell’aggressore non c’era più alcuna traccia. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire al giovane.

A gennaio uno degli ultimi casi di violenza sugli autobus a Palermo, quando un autista è finito in ospedale per aver difeso una ragazza molestata da un passeggero. E’ stato picchiato da un uomo che poi sarebbe fuggito in direzione di via Colonna Rotta.