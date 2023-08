Palermo, trasferte di agosto: limitazioni per i tifosi rosanero

Si è espresso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive

Il Palermo, nel mese di agosto, scenderà in campo per i primi impegni ufficiali della stagione sportiva 2023/2024. Si parte sabato 12 agosto con la gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Così la compagine di Eugenio Corini darà il via al nuovo percorso, già parzialmente iniziato più di un mese fa con il ritiro precampionato svolto interamente in Trentino Alto Adige. A seguire, nel weekend 19-20 agosto, è prevista la prima giornata del campionato di Serie B: fine settimana che dovrebbe dare il via al campionato cadetto.

Entrambe le gare in programma dei rosanero saranno in trasferta. In Coppa Italia contro il Cagliari e nella prima di campionato contro il Bari, il club del capoluogo siciliano sarà ospite della squadra avversaria. Due incontri di alto livello per un inizio di stagione sicuramente impegnativo e contro due tifoserie calde come quelle dei sardi e dei pugliesi. Anche e soprattutto per questo motivo, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso in merito alle trasferte che i tifosi rosanero dovranno affrontare. In primis, per quanto riguarda l’impegno contro il Cagliari.

“Per l’incontro di calcio di Coppa Italia “Cagliari-Palermo”, in programma il 12 agosto 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo Football Club; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

Limitazioni saranno previste anche nella trasferta dello stadio “San Nicola”. L’incontro in programma alla prima giornata della Serie B 2023/2024 dovrebbe essere ritenuto rischioso e dunque verranno predisposte precise misure organizzative per quanto concerne la tifoseria palermitana.