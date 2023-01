Palermo, ai domiciliari il ladro acrobata: compì 5 furti e una rapina

Dentro le case, poi arraffava denaro contante, gioielli ed apparecchi cellulari

È stato chiamato il ladro acrobata. Si tratta di un 23enne pregiudicato palermitano che da qualche giorni è agli arresti domiciliari.

La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della sezione investigativa del Commissariato della Polizia di Stato “Oreto-Stazione”.

Ad accusare il giovane l’analisi dei filmati registrati da diversi impianti di video sorveglianza e di alcune fotografie che hanno permesso di risalire al responsabile di cinque furti e una rapina compiuti nel centro storico palermitano tra il 30 giugno e l’8 agosto 2022. Il 23enne entrava di notte nell’abitazione delle vittime, spesso si primi piani dei palazzi, attraverso condutture e grondaie.

Dentro le case, poi arraffava denaro contante, gioielli e cellulari.

In un caso il furto è diventato rapina. Il proprietario di casa si era accorta della presenza del ladro. Ne è nata una colluttazione. Il malvivente, in questa circostanza, non esitava a malmenare la vittima pur di assicurarsi la refurtiva e guadagnare la fuga.

Il giovane era agli arresti domiciliari per furto aggravato di un ciclomotore commesso lo scorso ottobre ed in attesa della direttissima. Ha violato quindi le prescrizioni pre-cautelari rendendosi irreperibile presso la propria abitazione fino a che non veniva rintracciato pochi giorni dopo, sempre dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto Stazione” e sottoposto alla misura cautelare in carcere.

Il giovane sarà sottoposto a processo.