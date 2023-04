Palermo, al Fials sanità: stipendi in ritardo al gruppo Karol

La lettera del commissario del sindacato Giuseppe Forte all'assessorato regionale alla Salute

PALERMO – La Fials sanità lancia un nuovo grido di allarme per l’irregolarità degli stipendi del personale sanitario del gruppo Karol. In una lettera del commissario Giuseppe Forte, inviata all’azienda e all’assessorato regionale alla Sanità, il sindacato sottolinea che “nonostante le azioni di lotta sindacale e i numerosi incontri tenutisi sia con i vertici ammnistrativi del Gruppo, sia con l’Assessorato Regionale della Salute, ad oggi nulla è cambiato, anzi continuano a pervenire segnalazioni e lamentele da parte dei Lavoratori, stanchi di non percepire regolarmente quanto loro dovuto a fronte delle prestazioni lavorative rese. Altrettante numerose, sono le note con le quali la Fials ha denunciato lo stato di disagio in cui versano i lavoratori interessati, i quali non riescono ad onorare, per tempo, gli impegni economici a loro volta assunti verso terzi”.

“La Fials – prosegue la nota – ha da tempo rappresentato le numerose criticità che scaturiscono dai reiterati ritardi nei pagamenti stipendiali perpetrati dal Gruppo Karol, tra queste, il mancato versamento delle reversali relative alle cessioni del quinto sullo stipendio accesi dai Lavoratori con Società Finanziare, le quali non ricevendo quanto loro dovuto, provvedono a segnalare i Lavoratori medesimi quali cattivi pagatori, inficiando loro la possibilità di accedere ad eventuali altre forme di credito. Va altresì evidenziato che, le Società Finanziarie stanno provvedendo ad inviare note di sollecito relative alle rate insolute, non soltanto all’Amministrazione stessa ma anche ai Lavoratori interessati, in alcuni casi infatti si tratta di rate impagate dal mese di Ottobre 2022”.

“La Fials – continua Forte – ha più volte e in più occasioni chiesto alla Società Karol di regolarizzare la propria posizione nei confronti dei Lavoratori, attraverso il pagamento delle mensilità arretrate, nonché la correntizzazione dei pagamenti stipendiali, senza più arretrare e soprattutto la fissazione di una data certa di corresponsione degli stessi che venga rispettata mese per mese. Ad oggi infatti i Lavoratori ancora attendono le mensilità di Febbraio e Marzo 2023. Infine la scrivente ha più volte segnalato anche il mancato versamento da parte della Società Karol, delle quote sindacali spettanti alle OO.SS., per le quali è stata chiesta la regolarizzazione dei versamenti, nonché il pagamento degli arretrati, considerato che il Gruppo Karol sta accumulando debiti anche nei confronti dei Sindacati”.

“Pertanto, alla luce di quanto ancora una volta segnalato, la scrivente O.S. Fials chiede a codesta Società di adoperarsi nel più breve tempo possibile per sanare tutte le pendenze con i Lavoratori, con le Società Finanziarie, nonché con i Sindacati. Infine si chiede all’Assessorato Regionale della Salute e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che leggono per conoscenza, di intervenire prontamente affinchè si restituisca serenità lavorativa agli Operatori dei Gruppo Karol”.