Palermo, al Policlinico arriva il nuovo vaccino anti-Covid

È adatto alla nuova variante omicron XBB.1.5 Il Nuvaxovid

PALERMO – Un nuovo vaccino anti-Covid nel centro dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo, per adattarsi alla nuova variante omicron XBB.1.5 Il Nuvaxovid.

Alternativa al vaccino mRNA

Sarà disponibile da oggi e rappresenterà un’alternativa al vaccino mRNA attualmente disponibile. Anche questo contiene la proteina spike, ma ottenuta atttraverso la tecnologia “tradizionale” del DNA ricombinante (come i vaccini ormai usati dal 2008 contro il papillomavirus e dal 1991 contro l’epatite B) e un adiuvante per potenziarne l’attività (utile sopratutto in soggetti over 60 o immunodepressi per rendere la risposta immunitaria maggiormente performante).