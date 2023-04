Palermo, al via i lavori al sottopasso di via Crispi: traffico in tilt

Aperto il cantiere nella corsia lato mare. I lavori dovrebbero durare tre mesi

PALERMO – Come anticipato dall’amministrazione comunale è stata chiusa la carreggiata del sottopasso di piazza XIII Vittime a Palermo che porta dalla Cala al Porto. Iniziano infatti da oggi e per i prossimi 3 mesi i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso su via Francesco Crispi, per mettere in sicurezza, come fatto per la carreggiata opposta, l’infrastruttura.

Il traffico già caotico nella zona è andato in tilt; in quel tratto oltre alle auto transitano infatti centinaia di tir che si imbarcano al porto. Per cercare di limitare le code è stata istituita la zona rimozione lungo la bretella laterale. Il primo crollo dell’intonaco nel sottopasso è avvenuto il 6 maggio del 2019; i lavori sono iniziati ad agosto del 2022.