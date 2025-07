Palermo, al via i lavori per un nuovo semaforo in via Roma

All'altezza dell'incrocio con via Mariano Stabile

PALERMO – Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di un nuovo semaforo a ciclo fisso in via Roma all’incrocio con via Mariano Stabile. AMG Energia, società partecipata del Comune di Palermo che si occupa di distribuzione gas, pubblica illuminazione e semafori, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, ha avviato i lavori di scavo che, in prima battuta, interesseranno soltanto i marciapiedi, senza impatto sulla circolazione, e che si svolgeranno nel pieno rispetto dell’ordinanza regionale sulle ondate di calore.

L’installazione del nuovo impianto è stata decisa dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune con l’obiettivo di innalzare in via Roma i livelli di sicurezza stradale, soprattutto a tutela dei pedoni. L’intervento fa parte di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria (dell’importo complessivo di euro 149.835) per la realizzazione di nuovi semafori e l’installazione di lanterne aggiuntive in alcuni impianti, che l’Ufficio Traffico ha affidato ad AMG Energia.

Il nuovo impianto, che dovrebbe essere pronto entro il mese di agosto, avrà lanterne a LED e dispositivi sonori per non vedenti. Le attività di scavo, in conformità con l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Traffico e Mobilità, riguardano via Roma e, in particolare, l’attraversamento del marciapiede e della carreggiata nel tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Mariano Stabile lungo entrambi i lati.

I lavori riguardano, inoltre, via Mariano Stabile, l’attraversamento del marciapiede e della carreggiata nel tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Roma. In via Mariano Stabile verrà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, per l’intero arco delle 24 ore limitatamente al tratto a valle di via Roma per una lunghezza pari a 20 metri dall’intersezione sempre con via Roma. In considerazione degli intensi volumi di traffico che caratterizzano via Roma, via Mariano Stabile e questo incrocio, nel momento in cui gli scavi riguarderanno la sede stradale, la società valuterà tempestivamente eventuali aggiustamenti per ridurre disagi al transito dei veicoli.

Oltre al cantiere per il nuovo semaforo di via Roma, AMG Energia ha in corso anche l’intervento per l’installazione di un nuovo impianto a chiamata in via Pitrè, all’altezza della cittadella della Polizia. Terminate queste opere, verranno avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo semaforo pedonale a chiamata in via Parlavecchio, davanti al complesso didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.