Palermo, al via il trasferimento dell’Anagrafe dai locali di viale Lazio

Un piano di razionalizzazione della spesa che prevede anche l'alienazione di alcuni immobili

PALERMO – Il Comune di Palermo avvia il trasferimento dell’Ufficio Anagrafe dalla sede di viale Lazio ai locali di via Ausonia. Un provvedimento annunciato da una nota dell’amministrazione comunale su iniziativa degli uffici del Patrimonio, del sindaco e dell’assessorato competente. Il provvedimento rientra in un piano di razionalizzazione della spesa comunale e ha come obiettivo la riduzione dei fitti passivi e la valorizzazione degli immobili dell’Ente.

“La collocazione dell’archivio cartaceo, consultato quotidianamente anche dalle forze dell’ordine, resta un punto cruciale – si legge nella nota -: deve rimanere vicino agli uffici operativi. Per questo è stato pubblicato un avviso rivolto ai proprietari privati per la ricerca di locali idonei, con un risparmio stimato in oltre 500.000 euro annui. L’avviso è online dal 18 novembre 2024 nella sezione “Avvisi” del sito comunale e resterà attivo fino al 31 dicembre 2025″.

“Parallelamente, dal 21 novembre 2025 al 30 gennaio 2026, sarà pubblicato l’Avviso di vendita degli immobili comunali, parte del programma di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. L’obiettivo è dismettere immobili non più funzionali e generare nuove risorse per servizi e interventi.

Gli immobili, in gran parte nel centro storico, sono stati selezionati secondo criteri tecnici e approvati dal consiglio comunale nel Piano delle Alienazioni”.

“La procedura prevede una prima fase di manifestazione d’interesse — con possibilità di sopralluoghi — seguita da una seconda fase di aggiudicazione, tramite affidamento diretto se vi è un solo partecipante o tramite gara pubblica in caso di più interessati. Entrambe le iniziative rispondono ai principi di trasparenza e parità di accesso, con l’obiettivo di garantire scelte sostenibili e orientate all’interesse della città”.