Palermo, al via la gara per il modo dell’Acquasanta

L’autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha approvato il progetto esecutivo e l’avvio della gara d’appalto per i lavori di consolidamento del molo sopraflutto dell’Acquasanta. Il valore complessivo dell’opera è di 18,5 milioni di euro.

I lavori dureranno 540 giorni dall’apertura del cantiere e sono ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche del porto di Palermo e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare. La progettazione è stata eseguita dalla società di ingegneria Sigma.

Lo Stato ha assegnato per la realizzazione dei lavori l’ulteriore somma di 4,1 milioni di euro a fronte dell’aumento dei prezzi. L’opera è stata ammessa la finanziamento statale a valere sulle risorse del piano Complementare, per un importo di 12 milioni. La parte restante, 2,4 milioni, verrà finanziata con le risorse del Fondo perequativo riferito al 2022, considerato che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un impianto portuale esistente, ancorché per la parte finanziaria restante oggetto di intervento di riqualificazione a valere sul Fondo Complementare al Pnrr. Il costo dei lavori ammonta a 15.350.000 euro.

Per l’affidamento sarà espletata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.