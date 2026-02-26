Interessato il tratto fra l'Ucciardone e piazza XIII Vittime

PALERMO – Prenderanno il via da stasera, giovedì 26 febbraio, i lavori di manutenzione stradale lungo via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra il piano dell’Ucciardone e il ponte di piazza XIII Vittime. I cantieri saranno inizialmente attivi, in orario notturno, sul lato monte dell’asse viario, con interventi finalizzati al rifacimento del manto stradale e alla messa in sicurezza della carreggiata.

L’intervento su via Crispi si inserisce in un più ampio programma di manutenzione che, in queste settimane, vede attivi altri cantieri in città, in particolare nel quartiere Villagrazia e lungo via Principe di Paternò. Quest’ultimo intervento, come previsto dall’accordo quadro, nei prossimi giorni proseguirà lungo altri assi viari dell’Ottava Circoscrizione, assicurando una programmazione organica e diffusa sul territorio.

“Con l’avvio dei lavori in via Crispi, una delle strade più trafficate della città – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando – completiamo di fatto buona parte del percorso lato mare di Palermo che parte da Sant’Erasmo e arriva fino alla Fiera del Mediterraneo, passando per via Montepellegrino. Un percorso, quest’ultimo, che arriva fino a viale Regione Siciliana, dopo aver completato, tra gli altri, anche gli assi di via Imperatore Federico e via Alcide De Gasperi. Si tratta di un asse strategico per la mobilità urbana, sul quale stiamo intervenendo in maniera strutturata per garantire maggiore sicurezza e decoro”.

“Siamo consapevoli dei disagi che ogni cantiere può comportare per cittadini e automobilisti, ma in questi anni l’attenzione dell’amministrazione verso la manutenzione delle strade è stata concreta e costante, come dimostrano i numerosi interventi avviati in diversi quartieri. Stiamo inoltre lavorando per potenziare la presenza delle squadre di manutenzione nelle circoscrizioni attraverso la stipula di nuovi accordi quadro, così da rendere più rapide ed efficaci anche le riparazioni puntuali delle buche. L’ulteriore impegno che stiamo per mettere in campo consentirà di fronteggiare con maggiore tempestività i disagi che, nelle ultime settimane, sono stati aggravati dalle intense piogge, confermando la volontà di migliorare in modo progressivo e diffuso la qualità della rete viaria cittadina e dare nuove risposte concrete, in termini di sicurezza, ai cittadini”.