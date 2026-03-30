Palermo, al via la riqualificazione di Borgo Nuovo con il decreto Caivano

La cerimonia di avvio lavori con il sindaco e il ministro Abodi

PALERMO – E’ cominciata la riqualificazione del quartiere Borgo Nuovo a Palermo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. Stamane alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del sindaco Roberto Lagalla, del presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e del commissario straordinario alle periferie Fabio Ciciliano, è stato dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale della chiesa di San Paolo Apostolo.

“L’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della chiesa di San Paolo Apostolo, proprio in coincidenza con la Settimana Santa – ha detto Lagalla – rappresenta per noi un segnale dal forte valore simbolico e concreto. È un momento che parla di rinascita, di speranza e di impegno reale verso il futuro del quartiere Borgo Nuovo. Questo intervento non è un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione”.

“Credo – ha detto il ministro Abodi – che la politica in generale, e questo governo lo sta dimostrando quotidianamente, è impegnata a rispettare gli impegni presi. Oggi la promessa mantenuta è che si apre il cantiere che abbiamo immaginato da qualche mese a questa parte, un cantiere che restituirà questa porzione di territorio, quel senso di umanità, di socialità e anche di legalità della quale abbiamo tutti bisogno. È anche la dimostrazione che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, comunque sa rispettare l’impegno. Bisogna cercare di accorciare le distanze tra le migliori espressioni della città e quelle che sono rimaste indietro. Senza fare troppe analisi del perché siano rimasti indietro, ognuno si prende le sue responsabilità, noi dobbiamo cercare di procedere”.

Il ripristino si inserisce nel “Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale” destinato ad aree ad alta vulnerabilità e finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 per un importo complessivo di finanziamento di 2.500.000 di euro. L’obiettivo primario è il recupero funzionale, l’adeguamento strutturale e la valorizzazione dell’edificio di culto, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità, nel rispetto formale e sostanziale delle preesistenze architettoniche.