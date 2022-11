Palermo, al via la stagione 22/23 delle scuole calcio ufficiali

Sono 14 le associazioni sportive che quest’anno compongono la rete delle Scuole Ufficiali del Palermo FC

PALERMO – Anche per la stagione 22-23 il Palermo rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un circuito di scuole calcio affiliate con il club rosanero, quest’anno allargando i confini anche alle altre province siciliane, nel segno della condivisione delle buone pratiche sportive e del radicamento nel territorio.

Attive a Palermo, Agrigento, Siracusa, Messina e Trapani, sono 14 le associazioni sportive che quest’anno compongono la rete delle Scuole Ufficiali del Palermo FC, sotto la supervisione del Settore Giovanile del Palermo, guidato da Fabrizio Giambona.

Si tratta di:



ASD VIS PALERMO (PA)

SSD ACADEMY RIBOLLA (PA)

ASD BUON PASTORE (PA)

Polisportiva CALCIO SICILIA (PA)

Polisportiva MUFARA POLIZZI ASD (PA)

AS Città di PETRALIA SOPRANA (PA)

Polisportiva Dilettantistica Città di PETRALIA SOTTANA (PA)

ASD POLISPORTIVA CASTELLANA (PA)

ASD ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO (PA)

ASD CASTELVETRANO-SELINUNTE (AG)

ASD Scuola Calcio SANGIOVANNESE (AG)

ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (TP)

ASCD NUOVA RINASCITA (Patti-ME)

ASD BLU LAND (SR)

La collaborazione ha la finalità di sviluppare sinergie in grado di dare maggiore impulso ed efficacia ai rispettivi progetti di valorizzazione dei settori giovanili, per creare delle scuole Calcio di eccellenza in cui coltivare i talenti locali.

Ogni società affiliata farà indossare, ai ragazzi iscritti alla “Scuola Ufficiale Palermo”, esclusivamente abbigliamento contraddistinto dai tradizionali colori rosa/nero e dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”. Il Palermo FC garantirà alla società affiliata la supervisione ed un supporto tecnico-organizzativo nella gestione della “Scuola Ufficiale Palermo” attraverso la programmazione di incontri periodici ed altre attività, mettendo a disposizione la professionalità dei propri collaboratori per contribuire a migliorare ed efficientare il funzionamento della “Scuola Ufficiale Palermo”.

Al termine della stagione sportiva il Palermo FC avrà la facoltà di tesserare nelle proprie formazioni giovanili gli atleti che saranno ritenuti più meritevoli, esercitando una prelazione e garantendo così la valorizzazione dei talenti nel territorio.

Grazie all’accordo, inoltre, lo staff e i giovani atleti delle scuole affiliate saranno ospiti del Palermo nelle gare casalinghe dei rosanero al Barbera.