“Difendiamo gli alberi di via Toscana”, flash mob in consiglio comunale

La battaglia contro l'abbattimento per favorire un supermarket

PALERMO – Tre grandi alberi di cartone per dire ancora una volta “no” all’abbattimento in via Toscana. La lotta contro il provvedimento che doveva essere messo in atto in questi giorni è arrivata in consiglio comunale.

Le segnalazioni dei residenti e la lotta contro l’abbattimento

“Abbiamo organizzato un flash mob per difendere il verde cittadino, troppo spesso sacrificato da questa Amministrazione che continua a mettere gli interessi privati davanti alla salvaguardia di uno dei beni più preziosi della nostra comunità: gli alberi”, dicono i consiglieri di opposizione che la scorsa settimana hanno chiesto l’accesso agli atti per fare chiarezza sulla situazione, dopo le segnalazioni di alcuni residenti.

“Caso emblematico”

“La vicenda dei tre alberi di via Toscana è emblematica. L’Amministrazione si dichiara pronta ad abbatterli per agevolare le manovre degli autoarticolati di Lidl, quando il suo dovere dovrebbe essere esattamente l’opposto: proteggere, curare e incrementare il patrimonio arboreo urbano. Con questa iniziativa le opposizioni hanno voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e ribadire che la città ha bisogno di più verde, non di meno, e che gli alberi non possono essere trattati come ostacoli ma come risorse da tutelare e valorizzare”.

Alberi di via Toscana: “Dobbiamo salvarli”

“Esprimiamo soddisfazione per avere registrato condivisione di questa battaglia da parte di esponenti della maggioranza – aggiungono i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli. -. E concludono: “Speriamo che sappiano farsi sentire con l’amministrazione che appoggiano. Gli alberi sono bene prezioso”.

Lo scontro

Durante la seduta, anche uno scontro plateale tutto interno a Forza Italia fra Gianluca Inzerillo, vicino a Giorgio Mulé, e il capogruppo azzurro Leopoldo Piampiano, vicino politicamente all’assessore regionale Edy Tamajo.