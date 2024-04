Palermo, alcolici a minorenni: multe e una licenza sospesa VIDEO

In via Roma nel capoluogo e a Cefalù

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri, i finanzieri con il personale dell’Asp hanno eseguito controlli a Palermo, in via Roma. Alcuni esercenti sono stati sanzionati per la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglia da asporto oltre le 22.

Il gestore di un negozio è stato multato per la somministrazione di bevande a minore di anni 17. Infine, sono state riscontrate irregolarità legate al manuale di autocontrollo Haccp di un esercizio commerciale. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un importo che sfiora i 2.500 euro.

A Cefalù è stata sospesa la licenza per sette giorni a una struttura ricettiva. In base alle indagini è emerso che sono state somministrate sostanze alcoliche a due minori durante una festa da ballo.