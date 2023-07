Palermo, Mateju: “Il Barbera mi emoziona sempre”

"Rispetto all'anno scorso non dobbiamo perdere punti in casa"

Parola ad Ales Mateju. Il difensore del Palermo, in questi giorni di pausa nel ritiro precampionato dei rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare le prime settimane di allenamenti in Trentino Alto Adige, ma non solo. “Questo ritiro per noi è troppo importante, sono arrivati tanti nuovi calciatori e siamo già tutti qua con una nuova squadra, a breve inizia il campionato quindi secondo me è giusto essere già tutti qui. Adesso ho superato i problemi fisici, non sento più dolore e sono pronto ad allenarmi”.

Mateju, al suo secondo anno in rosanero, stila un primo bilancio della sua esperienza con la maglia del Palermo: “Il mio primo anno a Palermo mi sono trovato veramente bene, città molto bella e squadra importante. Io e mia moglie ci siamo trovati veramente bene a Palermo. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Il 27 giugno è nato mio figlio Theo, siamo tutti felici e non vedo l’ora che mia moglie Eliana arrivi a Palermo con lui. Inizia per noi una nuova vita a Palermo”.

SERIE B E TIFOSI

“Rispetto allo scorso anno non dobbiamo perdere punti in casa, al Barbera dobbiamo sempre vincere: giochiamo in dodici (in riferimento ai tifosi, ndr) quindi questo è il nostro primo obiettivo – spiega il difensore classe 1996 -. In questi giorni sono arrivati in rosa tanti calciatori di esperienza, sappiamo tutti che questo campionato è lungo quindi servono da subito tanti calciatori come quelli che sono arrivati. La Serie B non è un campionato facile. Dobbiamo essere competitivi per andare in Serie A, sappiamo che tutti gli avversari saranno contro il Palermo e vogliono fare il massimo. Noi dobbiamo dare il massimo per questo motivo”.

“Il City Group è arrivato da un anno, noi siamo molto contenti perché abbiamo dietro una società di grande esperienza, siamo una grande famiglia e non vediamo l’ora di tornare a Palermo ed iniziare a lavorare nel nuovo centro sportivo. I nostri tifosi sono i migliori, quando giochiamo in casa giochiamo con il dodicesimo uomo in campo. Lo stadio Renzo Barbera mi emoziona sempre, è uno stadio che ha qualcosa di speciale. Tra poco ci vedremo con loro allo stadio e possiamo fare una buona stagione tutti insieme. Per ora c’è la campagna abbonamenti e per noi è importante che la gente venga allo stadio”, ha concluso Mateju.