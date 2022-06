Durante l'intervento della polizia la strada è stata chiusa al traffico

PALERMO – Allarme bomba in via Dante, a Palermo. Un trolley abbandonato (nella foto di Valentina Bruno) sul marciapiede ha fatto scattare la procedura di emergenza. Sul posto in azione gli artificieri della polizia che hanno fatto brillare il bagaglio che era vuoto.

Durante l’intervento la strada è stata chiusa al traffico. Adesso la circolazione è tornata regolare.