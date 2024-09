In azione gli artificieri della polizia di Stato

PALERMO – Allarme bomba per un pacco sospetto in via Marchese di Villabianca a Palermo nei pressi di via Filippo Cordova.

Sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli artificieri. Il traffico nella zona è bloccato.